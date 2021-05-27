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Пригожин: "Рот открывают неудачники"

Стелла Шмель
2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певицу Ольгу Серябкину. Напомним, недавно она заявила, что пора бы старшему поколению шоу-бизнеса, например, Газманову и Леонтьеву, уйти на покой, чтобы дать дорогу молодым и перспективным.
Пригожин: "Рот открывают неудачники"
Фото: @prigozhin_iosif@prigozhin_iosif
Пригожин с ней не согласен, считая, что звезд старшего поколения просто некому заменить. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".
"Какая пенсия? Если человек остается в хорошей форме, он может петь хоть до 100 лет. Олег Газманов, как и Валерий Леонтьев, дадут фору молодым и по форме, и по содержанию. Кто определяет, пора не пенсию или не пора? Ольга Серябкина? Да ей никогда не собрать столько стадионов, сколько собрали Леонтьев, Газманов и Расторгуев! Они уже классики, а классику нельзя отправить на пенсию".
Говоря о "новой крови", Пригожин отметил:
"Молодой крови - талантливой, классной - хоть отбавляй. Jony, 25 лет - сегодня звезда номер один. Зиверт, Артик и Асти, Егор Крид, Тимати, хотя он, наверное, уже ближе к нам, олдскульным артистам... Рот-то кто открывает? Неудачники! Но я не готов соглашаться с тем, что они говорят".
Пригожин считает, что молодым артистам следовало бы с большим уважением относиться к старшему поколению.
Звёзды,Олег Газманов,Крид,Тимати,Валерий Леонтьев,Иосиф Пригожин,Ольга Серябкина,Комсомольская правда,
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