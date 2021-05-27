Пригожин: "Рот открывают неудачники"

"Какая пенсия? Если человек остается в хорошей форме, он может петь хоть до 100 лет. Олег Газманов, как и Валерий Леонтьев, дадут фору молодым и по форме, и по содержанию. Кто определяет, пора не пенсию или не пора? Ольга Серябкина? Да ей никогда не собрать столько стадионов, сколько собрали Леонтьев, Газманов и Расторгуев! Они уже классики, а классику нельзя отправить на пенсию".
"Молодой крови - талантливой, классной - хоть отбавляй. Jony, 25 лет - сегодня звезда номер один. Зиверт, Артик и Асти, Егор Крид, Тимати, хотя он, наверное, уже ближе к нам, олдскульным артистам... Рот-то кто открывает? Неудачники! Но я не готов соглашаться с тем, что они говорят".