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"Пелагея была в шоке": Телегин снова женится спустя год после развода

Стелла Шмель
1 час назад
Экс-супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин намерен вновь жениться. В браке у певицы и хоккеиста родилась дочь Таисия. Разрыв между Телегиным и Пелагеей произошел всего год назад.
"Пелагея была в шоке": Телегин снова женится
Фото: @pelageya_insta@pelageya_insta
Совсем недавно завершился раздел имущества между бывшими супругами. Но Иван уже готов перелистнуть страницу и вступить в новый этап отношений со своей возлюбленной Марией Гончар.
"Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе",
- сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ближайшее окружение бывшей пары.
@mari_gonchar
По словам продюсера Алины Красной, свадьба может обойтись паре в 50 миллионов рублей.
"Только декор, флористика и аренда банкетного зала обойдется Телегину в 10 миллионов рублей. Прибавьте к этому платье невесты. Наряд от именитого дизайнера уровня Зухаира Мурада будет стоить от 7 до 14 млн рублей. Угощение гостям тоже влетит в копеечку. Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. А на банкет они наверняка позовут не менее 300 человек".
Звёзды,Мария Гончар,Иван Телегин,Комсомольская правда,
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