"Пелагея была в шоке": Телегин снова женится

"Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе",
"Только декор, флористика и аренда банкетного зала обойдется Телегину в 10 миллионов рублей. Прибавьте к этому платье невесты. Наряд от именитого дизайнера уровня Зухаира Мурада будет стоить от 7 до 14 млн рублей. Угощение гостям тоже влетит в копеечку. Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. А на банкет они наверняка позовут не менее 300 человек".