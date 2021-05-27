Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Игорь Крутой показал российских звезд без фотошопа

Lenta.ru
2 часа назад
Продюсер Игорь Крутой показал российских звезд эстрады без фотошопа. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором запечатлел знаменитостей без фильтров и ретуши.
Шоумен поделился кадрами с прошедшего недавно мероприятия, посвященного 50-летию Кристины Орбакайте. Отмечается, что юбилей артистки посетило множество известных представителей российского шоу-бизнеса и прочих звезд первой величины.
Крутой вел любительскую съемку мероприятия на телефон с руки. В его видео знаменитости предстали такими, какие они есть в действительности. В определенный момент в кадр попала и мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, а также исполнитель Филипп Киркоров и телеведущий Максим Галкин.
Ранее в мае голливудские актеры показали себя без фотошопа. Артисты Уилл Смит и Марк Уолберг опубликовали кадры своих изменившихся тел. «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме», — прокомментировал Смит свою собственную фотографию.
Звёзды,Видео,Максим Галкин,Марк Уолберг,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Уилл Смит,Филипп Киркоров,Игорь Крутой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители