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Алана Мамаева объяснила, почему спортсмены изменяют женам

Диана Товсепова
1 час назад
Модель Алана Мамаева, экс-супруга футболиста Павла Мамаева, в Youtube-шоу «Алена, блин!» объяснила, почему с футболистами часто происходят "грязные" скандалы с изменами:
«Это у всех происходит. Не только у футболистов. Просто пристальное внимание приковано к футболистам. Все дело в футболистах, а не в их женах. Парни росли в спортивных интернатах. Они с малолетства занимались спортом, не гуляли. Они начинают зарабатывать деньги. Достаточно большие для своего возраста. Они все время находятся в режиме. И им тоже хочется немного отдохнуть. А как им отдыхать? Они же не умеют отдыхать. Ну, по сути».
По ее словам, спортсмены находятся в закрытом пространстве всю жизнь.
«И сейчас они в режиме. Вот когда пытаются отдохнуть, то что-то идет не так. Вот у меня такое мнение. Им все равно надо когда-то отдыхать. Отдыхать они, можно сказать, не умеют», — объяснила она.
Напомним, что девушка развелась супругом из-за измен.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянки рассказали о своих изменах.
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