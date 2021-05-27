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Анджелина Джоли проиграла суд Брэду Питту

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Анджелина Джоли и Брэд Питт асстались в 2019 году. Все это время пара пыталась решить вопросы воспитания своих шестерых детей в суде. В прошлом году экс-супругов даже замечали вместе. Американские таблоиды писали о том, что, возможно, пара нашла наконец-таки общий язык. Но всего в тоже время Брэд закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски, а в августе привез ее в свое поместье на юге Франции. Это еще больше разозлило Джоли, которая намеревалась вообще запретить Питту видеться с наследниками. По прошествии многих месяцев точка в этом деле поставлена.
Анджелина Джоли проиграла суд Брэду Питту
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Как пишет Us Weekly, суд встал на сторону оскароносного актера. Все доводы Анджелины учтены не были. Теперь родители будут проводить с детьми одинаковое количество времени.
К слову, роман Питта с немкой Потуральски закончился прошлой осенью. 27-летняя модель вернулась к своему мужу-ресторатору, который старше ее почти на 40 лет.
Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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