Анджелина Джоли проиграла суд Брэду Питту

Анджелина Джоли
и Брэд Питт
асстались в 2019 году. Все это время пара пыталась решить вопросы воспитания своих шестерых детей в суде. В прошлом году экс-супругов даже замечали вместе. Американские таблоиды писали о том, что, возможно, пара нашла наконец-таки общий язык. Но всего в тоже время Брэд
закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски, а в августе привез ее в свое поместье на юге Франции. Это еще больше разозлило Джоли, которая намеревалась вообще запретить Питту видеться с наследниками. По прошествии многих месяцев точка в этом деле поставлена.