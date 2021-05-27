«Нашла мужика мощнее меня»: Красовиций о разрыве с МакSим

Роман певицы МакSим и лидера группы Animal Jazz Александра Красовицкого длился около двух лет.

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Певица МакSим и лидер группы Animal Jazz Александр Красовицкий закрутили роман вскоре после того, как артистка развелась с первым супругом, звукорежиссером Алексеем Луговцевым. Знакомство состоялось на концерте питерских рокеров. Отношения пары продолжались около двух лет, пока в 2014 году Марина Максимова не встретила будущего отца своей дочери, бизнесмена Андрея Петрова

В интервью Юрию Дудю Александр Красовицкий признался, что последствия разрыва с возлюбленной преодолел только сейчас. По словам 48-летнего музыканта, период после расставания он считает одним из самых тяжелых в своей жизни, называя его «сломом» и связывая с «потерей ориентиров». После расставания по инициативе МакSим Красовицкому пришлось пересмотреть взгляды на отношение при том, что предательства со стороны возлюбленной не было.

"Она влюбилась в другого человека и сказала мне об этом, долго не тянула. Я собрал вещи и уехал от нее. Это было трагично для меня, это был удар по моему эго... Тогда на злобных эмоциях что-то порыл в гугле про соперника, но быстро закрыл для себя его тему. Дело в том, что она всегда хотела, чтобы рядом был мужчина, который сильнее нее во многих смыслах. В том числе и богаче. Чтобы был опорой. Я мог дать ей только понимание. Это у нас доходило до слияния, когда вокруг вас словно сфера образуется, все неважны, а важны только вы... Нашла мужика мощнее меня в чем-то", — рассказал Александр Красовицкий.

Он признался, что пытался избавиться от переживаний с помощью спиртного. Но алкоголь не позволял играть концерты, поэтому в злоупотреблении спиртным то и дело возникали перерывы, что и помогло потом выбраться и не стать алкоголиком.

«Алкогольный» период продолжался полгода, а затем наступило время «истеричного заглатывания мира». Красовицкий вспоминает, что деньги, которые прежде тратил на возлюбленную, стал спускать на путешествия. Часто артист улетал в другую страну и бродил по иностранным городам, не имея никакого понятия о том, куда именно идет.

«Потом это потихоньку стало сходить на нет. Тут перетерпеть главное. Возможности восстановления человеческого организма прекрасны. В том числе и психики», — заключил Красовицкий.

Новый возлюбленный, однако, бросил МакSим, когда та была беременна от него. Вторая дочь певицы появилась на свет, когда ее отец Андрей Петров уже состоял в отношениях с другой девушкой. Красовицкий признался, что в этот период общался с бывшей возлюбленной, поскольку «у нее было не все в порядке с личной жизнью». Но в последние 3-4 года их общение сошло на нет.