Трофим назвал поющих блогеров фастфудом

«Поющие блогеры — это фастфуд: он сегодня выпущен, а завтра его забудут. А есть группа Pink Floyd, которая останется на века, потому что там — творчество. Это разные вещи. Если человека с рождения кормить фастфудом, он даже не будет знать, что существует борщ с пампушками или котлеты по-киевски со сложным гарниром. Он так и будет брать бургеры и бороться за их качество», — заявил артист на пресс-завтраке «Радио Шансон».
«Я говорил: «Доча, не надо Одно дело, когда у тебя есть проект коммерческий, другое дело, когда ты участвуешь в этих шоу. Смысл-то какой? А грязи сколько выльют, мама дорогая!». Вот теперь пишут, что все своих детей пихают. А что делать, если она поет с утра до ночи? Мне ее что, в математическую школу запихивать?» — признавался Сергей Трофимов.