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Трофим назвал поющих блогеров фастфудом

Диана Товсепова
2 часа назад
54-летний российский певец Трофим назвал блогеров звездами-однодневками.
Трофим назвал поющих блогеров фастфудом
Фото: @zvezdatrof@zvezdatrof
«Поющие блогеры — это фастфуд: он сегодня выпущен, а завтра его забудут. А есть группа Pink Floyd, которая останется на века, потому что там — творчество. Это разные вещи. Если человека с рождения кормить фастфудом, он даже не будет знать, что существует борщ с пампушками или котлеты по-киевски со сложным гарниром. Он так и будет брать бургеры и бороться за их качество», — заявил артист на пресс-завтраке «Радио Шансон».
Напомним, недавно музыкант угодил в скандал из-за дочери Лизы, которая дошла до финала детского шоу «Голос». Певец, как оказалось, изначально был против ее участия в передаче.
«Я говорил: «Доча, не надо Одно дело, когда у тебя есть проект коммерческий, другое дело, когда ты участвуешь в этих шоу. Смысл-то какой? А грязи сколько выльют, мама дорогая!». Вот теперь пишут, что все своих детей пихают. А что делать, если она поет с утра до ночи? Мне ее что, в математическую школу запихивать?» — признавался Сергей Трофимов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о гонораре Серябкиной за "Евровидение".
Звёзды,Сергей Трофимов,
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