На слуху: Крутой показал русских звезд без фотошопа

"Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе", — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ближайшее окружение бывшей пары.
«В 2015 году мне поставили страшный диагноз — онкология. Это было неожиданно. Все случилось очень банально. Я скажу, что это большая ошибка переоценивать свои силы. Коллеги меня называли монстром. Я не знал усталости. Никогда не приходил подвыпившим на работу. Я просто переоценил свои силы. Однажды на гастролях мне стало плохо. Я впервые сорвал спектакль. Это случилось в Саратове. Я не думал в тот момент о себе. Все мысли были только о жене и детях. Попросил никому не говорить, что мне плохо».
«Это у всех происходит. Не только у футболистов. Просто пристальное внимание приковано к футболистам. Все дело в футболистах, а не в их женах. Парни росли в спортивных интернатах. Они с малолетства занимались спортом, не гуляли. Они начинают зарабатывать деньги. Достаточно большие для своего возраста. Они все время находятся в режиме. И им тоже хочется немного отдохнуть. А как им отдыхать? Они же не умеют отдыхать. Ну, по сути».