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На слуху: Крутой показал русских звезд без фотошопа

Диана Товсепова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Крутой показал русских звезд без фотошопа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игорь Крутой показал российских звезд без фотошопа

Композитор Игорь Крутой показал российских звезд какие они есть на самом деле, без фотошопа. Он опубликовал видео с мероприятия в честь 50-летия Кристины Орбакайте. В объектив Крутого попали многие яркие представители отечественного шоу-бизнеса.

Телегин снова женится спустя год после развода

@pelageya_insta
Совсем недавно завершился раздел имущества между бывшими супругами. Но Иван уже готов перелистнуть страницу и вступить в новый этап отношений со своей возлюбленной Марией Гончар.
"Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что еще сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе", — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ближайшее окружение бывшей пары.

«Я просто лежал и плакал»: Владимир Стержаков рассказал о своей борьбе с онкологией

Актер Владимир Стержаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
«В 2015 году мне поставили страшный диагноз — онкология. Это было неожиданно. Все случилось очень банально. Я скажу, что это большая ошибка переоценивать свои силы. Коллеги меня называли монстром. Я не знал усталости. Никогда не приходил подвыпившим на работу. Я просто переоценил свои силы. Однажды на гастролях мне стало плохо. Я впервые сорвал спектакль. Это случилось в Саратове. Я не думал в тот момент о себе. Все мысли были только о жене и детях. Попросил никому не говорить, что мне плохо».

"Женщины ленивые просто": Долина ответила на обвинения в жестком фотошопе

@larisa.dolina.official
Певица Лариса Долина ведет свой профиль в Instagram, где регулярно публикует свои фотографии. Под каждым снимком множество комментариев, и многие подписчики обвиняют артистку в злоупотреблении программами для редактирования снимков. Долина терпела долго, но все же не выдержала и решила ответить публично.

Алана Мамаева объяснила, почему спортсмены изменяют женам

@alana_mamaeva
Модель Алана Мамаева, экс-супруга футболиста Павла Мамаева, в Youtube-шоу «Алена, блин!» объяснила, почему с футболистами часто происходят "грязные" скандалы с изменами.
«Это у всех происходит. Не только у футболистов. Просто пристальное внимание приковано к футболистам. Все дело в футболистах, а не в их женах. Парни росли в спортивных интернатах. Они с малолетства занимались спортом, не гуляли. Они начинают зарабатывать деньги. Достаточно большие для своего возраста. Они все время находятся в режиме. И им тоже хочется немного отдохнуть. А как им отдыхать? Они же не умеют отдыхать. Ну, по сути».
Звёзды,Мария Гончар,Алана Мамаева,Владимир Стержаков,Лариса Долина,Павел Мамаев,Кристина Орбакайте,Игорь Крутой,Комсомольская правда,
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