Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Личная жизнь самого красивого ведущего “Взгляда”

New Magazine
4 часа назад
Зрители запомнили Александра Любимова, как одного из создателей программы “Взгляд”. Программа на тот момент была глотком воздуха для многих, отдавала духом свободы и бунтарства. Ведь там поднимались проблемы, о которых принято было молчать. Для ее создателей программа стала настоящим звездным часом в карьере. Но “Взгляд” по понятным причинам просуществовал недолго.
Личная жизнь самого красивого ведущего “Взгляда”
Фото: Открытые источникиОткрытые источники
После закрытия программы Любимов ушел в тень. Сейчас Александр занимает высокий пост на одном из каналов и продюсирует тв-проекты. О личной жизни продюсера и тележурналиста известно мало. Любимов всегда старался избегать вопросов, касающихся семьи и своих избранниц.
Любимов был женат дважды. Первый раз на обычной сотруднице “Останкино”, трудившейся в отделе общей координации. Однако, пройдет несколько лет и все ее узнают, как Татьяну Пушкину – популярную ведущую программы “Женские истории”. Брак просуществовал недолго. Через два года пара распалась, сославшись на равнодушие между ними. В этом союзе родилась дочь Катя. После развода бывшие супруги больше не поддерживают отношения и стараются не пересекаться.
Открытые источники
Свою вторую жену Любимов тоже встретил в Останкино. Наталья – переводчик и преподаватель японского языка. А еще внучка Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова. В браке они уже более 30 лет. Пара воспитала троих сыновей и дочь, которую они удочерили. Телеведущий утверждает, что семья – самая большая ценность для него. “У меня в жизни всё отлично!”, – говорит Александр Михайлович.
Звёзды,Александр Любимов,Деловая газета "Взгляд",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители