Личная жизнь самого красивого ведущего “Взгляда”

Зрители запомнили Александра Любимова , как одного из создателей программы “Взгляд”. Программа на тот момент была глотком воздуха для многих, отдавала духом свободы и бунтарства. Ведь там поднимались проблемы, о которых принято было молчать. Для ее создателей программа стала настоящим звездным часом в карьере. Но “Взгляд” по понятным причинам просуществовал недолго.

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После закрытия программы Любимов ушел в тень. Сейчас Александр занимает высокий пост на одном из каналов и продюсирует тв-проекты. О личной жизни продюсера и тележурналиста известно мало. Любимов всегда старался избегать вопросов, касающихся семьи и своих избранниц.

Любимов был женат дважды. Первый раз на обычной сотруднице “Останкино”, трудившейся в отделе общей координации. Однако, пройдет несколько лет и все ее узнают, как Татьяну Пушкину – популярную ведущую программы “Женские истории”. Брак просуществовал недолго. Через два года пара распалась, сославшись на равнодушие между ними. В этом союзе родилась дочь Катя. После развода бывшие супруги больше не поддерживают отношения и стараются не пересекаться.

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