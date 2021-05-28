Седокова рассказала, как жила в нищете

Певица Анна Седокова
дала большое интервью, в котором ответила развернуто на многие вопросы о своей личной жизни, а также вспомнила о непростом детстве.
Фото: @annasedokova/@annasedokova/
Анна Седокова родилась в 1982 года, поэтому юность звезды пришлась на развал СССР.
"Я тогда жила в Киеве, мы с первого класса обучались на русском, а в десятом классе нас поставили перед фактом, что теперь все обучение будет на украинском языке. Полностью нужно было переучивать все правила, и у меня в голове все перепуталось. Нам тогда приходилось сражаться с безденежьем, и мы выживали, как могли",
Седокова рассказала, что ее мать постоянно была вынуждена работать, чтобы прокормить семью, а дома из еды были только сосиски и пельмени. Одежду Анне приходилось не менять на протяжении многих лет, а когда мама подарила ей лосины, то Седокова решила их приберечь до лучших времен.
"Как сейчас помню эти лосины, которые мама как-то мне все-таки купила, но мне было так жалко их надевать, что они пролежали четыре года в шкафу, а когда я их все же надела, то обнаружила, что выросла их них".
Вспомнила Седокова и то, как по вечерам возвращалась домой:
"По вечерам приходилось со страхом забегать в темный подъезд, где постоянно выкручивались лампочки, и перешагивать на лестнице через шприцы и валяющихся наркоманов. Проживая подобное, ты либо ломаешься, и сам начинаешь пить и принимать наркотики, либо понимаешь, что ты точно не хочешь стать таким же и начинаешь делать все, чтобы выбраться из этого кошмара".
Певица отметила, что начала работать в 15 лет, устроилась моделью для показа трикотажа. Так она заработала свои первые 10 долларов.
"Точно помню, что лет с 14 я ни разу не брала деньги у мамы, привыкла рассчитывать только на себя".