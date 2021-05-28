Седокова рассказала, как жила в нищете

Седокова рассказала, что ее мать постоянно была вынуждена работать, чтобы прокормить семью, а дома из еды были только сосиски и пельмени. Одежду Анне приходилось не менять на протяжении многих лет, а когда мама подарила ей лосины, то Седокова решила их приберечь до лучших времен.