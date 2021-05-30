Дава впервые озвучил причину расставания с Бузовой

29 мая в «Артеке» стартовал музыкальный конкурс «Детская Новая волна». На сей раз кроме знаменитых артистов в жюри оказались и блогеры, в том числе, экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дава. Перед началом шоу журналисты поговорили с ним о его недавних отношениях с бывшей ведущей «Дома-2».

Блогер заметил, что не соревнуется со своей бывшей девушкой. А этот год начался именно с него, и он еще удивит публику своими успехами. Ольге же Дава пожелал счастья и выразил уверенность, что у нее все будет хорошо в будущем. Напомним, Ольга Бузова после переезда «Дома-2» на телеканал «Ю» объявила, что не будет ведущей этого проекта. Ее место занял бывший бойфренд Давид Манукян.