Люди, которые заработали первый миллион до 18 лет

Эти дети успели сделать карьеру до совершеннолетия.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мы привыкли к тому, что богатые и влиятельные люди, как правило, успешные взрослые из разных профессиональных сфер. Однако дети иногда тоже могут отлично зарабатывать, и многие становятся миллионерами еще до того, как отметят свое совершеннолетие. Сегодня мы как раз и расскажем о таких предприимчивых молодых людях.

Джейден Смит

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Причем все началось еще в раннем детстве, когда Смит-младший начал активно сниматься в голливудских блокбастерах вместе с культовыми актерами, вроде Джеки Чана. Джейден заработал просто невероятные для ребенка деньги еще в 12 лет и с тех пор продолжает развиваться в индустрии развлечений, не забывая о помощи нуждающимся.

Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл

Дочь Анны Николь Смит появилась на свет за полгода до смерти ее матери, так что ни мама, ни дочь просто не успели как следует познакомиться.

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Сейчас девочке уже 13 лет и она успешная модель. После смерти ее матери заботу о ребенке взял на себя отец девочки. Малышка невероятно похожа на свою звездную маму, что не могли не заметить модельные скауты. Дэннилин снимается для модных брендов и часто получает приглашения на показы от крупнейших домов мод. Состояние девочки оценивается в $10 млн.

Изабелла Барретт

Американская модель заработала первый миллион в 4 года. С самого детства девушка участвует в конкурсах красоты и модных показах, где ее замечают все новые представители модных брендов, что оборачивается для девушки новыми контрактами на рекламу.

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