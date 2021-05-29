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Алеся Кафельникова показала фото со свадьбы

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Супермодель Алеся Кафельникова показала фото со свадьбы с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным. Снимок публикует Telegram-канал издания Super.ru.
Алеся Кафельникова показала фото со свадьбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Свадьба состоялась 22 мая, пара расписалась в Москве. Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.
В феврале Алесю Кафельникову заподозрили в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка. Сама модель предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности. При этом дизайнер уверяла, что модель действительно находится в положении.
О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью прошлого года. Тогда знаменитость опубликовала первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.
Звёзды,Георгий Петришин,Надя Сказка,Алеся Кафельникова,Уолт Дисней,Super.ru,
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