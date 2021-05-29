Алеся Кафельникова показала фото со свадьбы

Свадьба состоялась 22 мая, пара расписалась в Москве. Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.
В феврале Алесю Кафельникову заподозрили в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка. Сама модель предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности. При этом дизайнер уверяла, что модель действительно находится в положении.
О романе Кафельниковой и Петришинастало известно осенью прошлого года. Тогда знаменитость опубликовала первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.