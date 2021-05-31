"Надо просто много зарабатывать": Слава — о квартирах

«Я просто купила квартиру, о которой мечтала, — сообщила Слава. — С видом на Москву-реку, на все высотки старые. Она высоко, на 34 этаже». По словам певицы, квартира расположена в деловом центре «Москва-Сити». В ней пока нет стен и в принципе их будет минимум — планируется отделить только санузел. «Даже ванна будет стоять в спальне», — сообщила артистка.
«Это будет такая тусовочная квартира, для праздников, — пояснила Слава. — Я не могу сдавать [в аренду], мне жалко». В разговоре с корреспондентом НТВ звезда также раскрыла секрет финансового благополучия и раскритиковала прижимистых людей. «Надо просто много зарабатывать и хорошо тратить. Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своем сундуке жадности», — заключила певица.