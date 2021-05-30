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Дава назвал причину расставания с Бузовой

Елизавета Назарова
3 часа назад
Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, впервые высказался о расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Ранее пара предпочитала избегать вопросов об их расставании. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Поводом для разговоров об их расставании послужило то, что Дава стал новым ведущим шоу "Дом-2". На протяжении последних лет это место занимала Ольга Бузова, в связи с чем у журналистов появился вопрос, не пытается ли блогер отомстить своей бывшей возлюбленной.
"Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера-для меня это главное, -заверил журналистов Дава. - Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас ещё удивлю, вам будет ещё что обсудить. Ольга большая труженица, она замечательная. Все у неё будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней ещё в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви. Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов"
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети обсуждают новое шоу с Бузовой.
Звёзды,Видео,Давид Манукян,
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