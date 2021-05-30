Дава назвал причину расставания с Бузовой

"Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера-для меня это главное, -заверил журналистов Дава. - Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас ещё удивлю, вам будет ещё что обсудить. Ольга большая труженица, она замечательная. Все у неё будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней ещё в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви. Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов"