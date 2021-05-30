Дава назвал причину расставания с Бузовой

Поводом для разговоров об их расставании послужило то, что Дава стал новым ведущим шоу "Дом-2". На протяжении последних лет это место занимала Ольга Бузова, в связи с чем у журналистов появился вопрос, не пытается ли блогер отомстить своей бывшей возлюбленной.