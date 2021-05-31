СМИ сообщили о романе Харламова с копией Асмус

Российский комик Гарик Харламов подогрел слухи о романе с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Он и девушка отправились в совместное путешествие с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской в Сочи. Об этом написал Пятый канал.

Фото: @katerinakovalchyk @katerinakovalchyk

О том, что Харламов и Ковальчук встречаются, ходили слухи ещё осенью 2020-го. Но Гарик тогда уверял, что между ними только рабочие отношения.

Харламов и Кристина Асмус объявили, что разводятся, в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни.

Пользователи Сети ранее обратили внимание, что Екатерина Ковальчук очень похожа на бывшую супругу Гарика. Миниатюрную блондинку прозвали «копией Асмус». Такого титула она удостоилась за явное сходство с Кристиной.