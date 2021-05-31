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СМИ сообщили о романе Харламова с копией Асмус

News.ruиещё 2
2 часа назад
Российский комик Гарик Харламов подогрел слухи о романе с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Он и девушка отправились в совместное путешествие с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской в Сочи. Об этом написал Пятый канал.
СМИ сообщили о романе Харламова с копией Асмус
Фото: @katerinakovalchyk@katerinakovalchyk
О том, что Харламов и Ковальчук встречаются, ходили слухи ещё осенью 2020-го. Но Гарик тогда уверял, что между ними только рабочие отношения.
Харламов и Кристина Асмус объявили, что разводятся, в июне прошлого года после восьми лет совместной жизни.
Пользователи Сети ранее обратили внимание, что Екатерина Ковальчук очень похожа на бывшую супругу Гарика. Миниатюрную блондинку прозвали «копией Асмус». Такого титула она удостоилась за явное сходство с Кристиной.
Как пишет издание PeopleTalk, свои отношения перестали скрывать и Таюрская с Прусикиным. Недавно певец развёлся с блогером и певицей Ириной Смелой, а теперь они с Таюрской выкладывают общие фото с отдыха.
Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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