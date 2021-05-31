"Я пожирала его взглядом, когда впервые увидела. Он был божественный. Написала записку со словом: «Позвони». Положила ее ему в карман. Это был первый раз, когда я сняла мальчишку. Мы жили вместе. Были словно сиамские близнецы. У Саши строгая мама. Она что-то сказала и произошел облом. Я поняла, что не смогу с ним быть. В итоге я изменила. Это был немец. Он предложил мне выйти за него замуж. Саша узнал, и мы расстались".
"Я только выпустился из Московского академического хореографического училища. Поступил на службу в Большой театр. У меня было ощущение, что я не пацан. У меня был оклад в сто рублей. И мой взгляд упал на создание небесной красоты. Не видел такую никогда. И она обратила на меня внимание. Я пришел к ней в гости. Потом мы стали жить в коммуналке, но в итоге через несколько лет расстались".