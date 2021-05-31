Выяснились детали раздела имущества Пелагеи и Телегина

Он также отметил, что дом супруги покупали совместно на двух собственников.

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин развелись в конце 2020 года после трех лет совместной жизни, у них осталась дочь Таисия. Хоккеист в настоящий момент проживает с новой женой Марией Гончар.