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"Надо просто много зарабатывать": Слава – о квартирах

Мира Маркина
45 минут назад
Певица Слава приобрела апартаменты в Москве за 100 миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Квартира стала седьмым по счету объектом недвижимости в собственности артистки:
"Надо просто много зарабатывать": Слава – о квартирах
Фото: @nastya_slava@nastya_slava
"Я просто купила квартиру, о которой мечтала. С видом на Москву-реку, на все высотки старые. Она высоко, на 34 этаже",
– рассказал певица, добавив, что апартаменты расположены в деловом центре "Москва-Сити".
Слава также отметила, что в квартире еще нет стен, но и после ремонта их будет минимум – планируется отделить только санузел:
"Это будет такая тусовочная квартира, для праздников. Я не могу сдавать [в аренду], мне жалко".
В беседе с корреспондентом НТВ певица раскрыла секрет финансового благополучия:
"Надо просто много зарабатывать и хорошо тратить. Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своем сундуке жадности".
По данным телеканала, у певицы уже есть недвижимость в Москве, Сочи и Австрии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Пригожина рассказала о войне за квартиру.
Звёзды,НТВ,
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