"Надо просто много зарабатывать": Слава – о квартирах

Певица Слава приобрела апартаменты в Москве за 100 миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Квартира стала седьмым по счету объектом недвижимости в собственности артистки:

Фото: @nastya_slava @nastya_slava

"Я просто купила квартиру, о которой мечтала. С видом на Москву-реку, на все высотки старые. Она высоко, на 34 этаже",

– рассказал певица, добавив, что апартаменты расположены в деловом центре "Москва-Сити".

Слава также отметила, что в квартире еще нет стен, но и после ремонта их будет минимум – планируется отделить только санузел:

"Это будет такая тусовочная квартира, для праздников. Я не могу сдавать [в аренду], мне жалко".

В беседе с корреспондентом НТВ певица раскрыла секрет финансового благополучия:

"Надо просто много зарабатывать и хорошо тратить. Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своем сундуке жадности".