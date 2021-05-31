Таюрская признала роман с Прусикиным

Солистка Little Big Соня Таюрская призналась, что состоит в романтических отношения с музыкантом Ильей Прусикиным. О романе с коллегой певица рассказала в интервью Ксении Собчак
на YouTube.
Фото: @sonyatayurskaya@sonyatayurskaya
"Ну и почему вы столько времени скрывали?",
– поинтересовалась ведущая.
"Ну как тебе сказать? Мы скрывали и даже если бы мы не скрывали Все равно было то же самое, как есть сейчас. Ильич развелся, расстался со своей женой в 2019 году. Наши отношения начались в 2020 году. Но все равно я для всех разлучница",
Таюрская также добавила, что и сама пережила непростое расставание после многолетнего романа:
"У меня были отношения, простите, семь лет. И я не какая-то там женщина, которая сидела и говорила: «Так, надо увести мужика". Я сказала своему мужчине, что он может не работать, я буду обеспечивать нас обоих. И все свелось к тому, что его жизнь превратилась в ожидание меня с гастролей. И не было никакой близости, только бытовые заботы, вроде все хорошо, но понимаешь, что что-то не так, нет главного".
Прусикин объявил о разводе с женой Ирой Смелой в августе 2020 года. Брак пары продлился четыре года. В 2017 году у супругов родился сын Добрыня.