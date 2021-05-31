Выяснились детали раздела имущества Пелагеи и Телегина

"Игнат Дергунов, двоюродный брат нынешней спутницы хоккеиста Марии Гончар. Именно он стал главным инициатором разрушения семьи Пелагеи и Ивана, имея свои меркантильные интересы. Кроме того — сестре 32 года, никогда отношений не было. А тут — спортсмен, совсем небедный. Мое личное мнение — Мария сейчас очень боится Пелагею и ее дочку. У бывших супругов — хрупкий, но мир. Новая невеста со своей родней пытаются разругать их вдрызг, чтобы, не дай бог, не осталось дружественных отношений, доверия. Иначе Телегин со своими миллионами может выйти из-под их контроля".