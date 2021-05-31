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Выяснились детали раздела имущества Пелагеи и Телегина

Мира Маркина
2 часа назад
Иван Телегин, бывший муж Пелагеи, записал роскошный особняк стоимостью 180 миллионов рублей на свою мать и родственников нынешней супруги Марии Гончар. Об этом в беседе с изданием StarHit рассказал помощник адвоката певицы.
Выяснились детали раздела имущества Пелагеи и Телегина
Фото: @pelageya_insta@pelageya_insta
Телегин приобрел дом в октябре 2019 года. По словам источника, таким образом хоккеист спрятал возможные активы от раздела в суде, который идет до сих пор. При этом отмечается, что спортсмен попал в финансовую зависимость от новой семьи:
"Игнат Дергунов, двоюродный брат нынешней спутницы хоккеиста Марии Гончар. Именно он стал главным инициатором разрушения семьи Пелагеи и Ивана, имея свои меркантильные интересы. Кроме того — сестре 32 года, никогда отношений не было. А тут — спортсмен, совсем небедный. Мое личное мнение — Мария сейчас очень боится Пелагею и ее дочку. У бывших супругов — хрупкий, но мир. Новая невеста со своей родней пытаются разругать их вдрызг, чтобы, не дай бог, не осталось дружественных отношений, доверия. Иначе Телегин со своими миллионами может выйти из-под их контроля".
Спикер подчеркнул, что недвижимость супруги приобретали совместно на двух собственников.
Пелагея и Телегин развелись в конце 2020 года спустя три года брака. За это время у них родилась дочь Таисия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывший муж Пелагеи женится.
Звёзды,Мария Гончар,Иван Телегин,
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