"В гробу видят, желают смерти"

Хэйтеры ополчились на Ларису Долину после скандала со звездой TikTok Валей Karna.val.

Фото: @larisa.dolina.official @larisa.dolina.official

В апреле певица и блогер стали участницами шоу "Музыкалити". В программе Долина негативно высказалась о вокальных данных девушки, а также осудила ее за незнание популярных эстрадных исполнителей. Конфликт разделил зрителей на два лагеря: одни встали на защиту Вали, другие поддержали Долину.

Несмотря на то, что инцидент случился несколько месяцев назад, народная артистка до сих пор получает угрозы от недоброжелателей:

"Я сравнила пение Панайотова и Вали Karna.val — это только сравнение. Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти — пусть все это останется на вашей совести".

По мнению Долиной, все люди, желающие петь публично, должны делать это грамотно, ведь даже скромные вокальные данные можно развить, занимаясь с хорошим педагогом.

Певица хочет поскорее забыть о скандальной истории и предупредила хэйтеров, что за негативные комментарии будет блокировать пользователей: