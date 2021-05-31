На слуху: Таюрская признала роман с Прусикиным

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Вера Сотникова в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вспомнила о своем романе с Александром Фадеевым , больше известным как Данко. Когда звезды познакомились, актрисе было 28 лет, а музыканту 19.

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Маша Распутина в эфире программы "Звезды сошлись" раскритиковала мужчин и, в частности, экс-супруга Любови Успенской Александра Плаксина.

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Ани Лорак в эфире "Русского радио" рассказала, какие гонорары ей предлагают за обнаженные фотосессии. Артистку часто приглашают на откровенные съемки для мужских журналов.

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Солистка Little Big Соня Таюрская призналась, что состоит в романтических отношения с музыкантом Ильей Прусикиным. О романе с коллегой певица рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube.

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