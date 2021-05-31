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На слуху: Таюрская признала роман с Прусикиным
Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
"Первый раз, когда я сняла мальчишку": Сотникова вспомнила о романе с юным Данко
@sotnikova4141
Вера Сотникова
в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вспомнила о своем романе с
Александром Фадеевым
, больше известным как Данко. Когда звезды познакомились, актрисе было 28 лет, а музыканту 19.
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"Они сосут из звезд все соки и деньги": Распутина раскритиковала нечестных мужчин
@masharasputina_official
Маша Распутина в эфире программы "Звезды сошлись" раскритиковала мужчин и, в частности, экс-супруга
Любови Успенской
Александра Плаксина.
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Лорак раскрыла сумму гонораров за "горячие" фотосессии
@anilorak
Ани Лорак в эфире "Русского радио" рассказала, какие гонорары ей предлагают за обнаженные фотосессии. Артистку часто приглашают на откровенные съемки для мужских журналов.
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"Я для всех разлучница": солистка Little Big призналась в романе с Прусикиным
@sonyatayurskaya
Солистка Little Big Соня Таюрская призналась, что состоит в романтических отношения с музыкантом Ильей Прусикиным. О романе с коллегой певица рассказала в интервью
Ксении Собчак
на YouTube.
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"Надо просто много зарабатывать": Слава – о квартирах
@nastya_slava
Певица Слава приобрела апартаменты в Москве за 100 миллионов рублей. Квартира стала седьмым по счету объектом недвижимости в собственности артистки.
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Звёзды
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Любовь Успенская
,
Вера Сотникова
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Александр Фадеев
,
Ксения Собчак
,
Русское Радио
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НТВ
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