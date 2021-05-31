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На слуху: Таюрская признала роман с Прусикиным

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Таюрская признала роман с Прусикиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первый раз, когда я сняла мальчишку": Сотникова вспомнила о романе с юным Данко

@sotnikova4141
Вера Сотникова в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вспомнила о своем романе с Александром Фадеевым, больше известным как Данко. Когда звезды познакомились, актрисе было 28 лет, а музыканту 19.

"Они сосут из звезд все соки и деньги": Распутина раскритиковала нечестных мужчин

@masharasputina_official
Маша Распутина в эфире программы "Звезды сошлись" раскритиковала мужчин и, в частности, экс-супруга Любови Успенской Александра Плаксина.

Лорак раскрыла сумму гонораров за "горячие" фотосессии

@anilorak
Ани Лорак в эфире "Русского радио" рассказала, какие гонорары ей предлагают за обнаженные фотосессии. Артистку часто приглашают на откровенные съемки для мужских журналов.

"Я для всех разлучница": солистка Little Big призналась в романе с Прусикиным

@sonyatayurskaya
Солистка Little Big Соня Таюрская призналась, что состоит в романтических отношения с музыкантом Ильей Прусикиным. О романе с коллегой певица рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube.

"Надо просто много зарабатывать": Слава – о квартирах

@nastya_slava
Певица Слава приобрела апартаменты в Москве за 100 миллионов рублей. Квартира стала седьмым по счету объектом недвижимости в собственности артистки.
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