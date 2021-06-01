Наталья Андрейченко рассказала о новом романе

65-летняя известная российская актриса Наталья Андрейченко , которую все знают по роли Мэри Поппинс, рассказала, что на данный момент у нее есть роман с мужчиной.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Она отметила, что у нее появился избранник, к которому она испытывает сильные чувства. Также артистка добавила, что мужчина очень привлекательный и поддерживает ее во всех начинаниях.

Например, возлюбленный Натальи, как и она, увлекается йогой и придерживается ее позиции по питанию. Андрейченко в последние годы живет в Мексике и отказалась от мяса, также актриса преподает йогу онлайн.

В своем аккаунте Instagram знаменитость сообщила поклонникам, что живет обособленно от окружающих, поэтому довольно редко встречается со своими соседями. Также Наталья заявила, что не занимается сексом, так как им занимаются только животные, а с возлюбленным занимается любовью.