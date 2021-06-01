Звездные невесты, сыгравшие роскошные тайные свадьбы

Все тайное всегда становится явным. Даже самые закрытые церемонии звезд рано или поздно кто-то рассекречивает. О роскошных, но тайных свадьбах селебрити — в нашем новом материале.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

22-летняя дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова вышла замуж за экс-жениха Светланы Ходченковой и отца своего будущего ребенка Георгия Петришина 22 мая 2021 года. Свадьба звездной пары держалась в секрете и стала сюрпризом для поклонников Алеси.

В день торжества дочь известного теннисиста поделилась фото, на котором заметны лишь кусочек свадебного платья и букет пионов. Спустя несколько дней в личном блоге Алеся опубликовала кадр со спины, показывая свадебный наряд в полный рост. Платье модели выполнено из струящейся ткани, а его длинный шлейф развевается на ветру.

Саша Новикова и Feduk

22 мая состоялась и тайная свадьба дочери известного ресторатора Саши Новиковой и популярного музыканта Feduk'а (Федор Инсаров). Сначала пара тщательно скрывала тайную свадьбу и не комментировала слухи. Однако отец невесты Аркадий Новиков опубликовал домашнее видео, на котором внимательные поклонники усмотрели заветное кольцо на пальце Саши.

На следующий день ээпер Feduk уже подтвердил свадьбу с дочерью ресторатора. Федор Инсаров опубликовал фото с торжественной регистрации отношений с возлюбленной. То же самое одновременно сделала и Саша. Оба не стали сопровождать снимки пространными комментариями, ограничившись подписями «Семья».

Кети Топурия и Лев Деньгов

В конце ноября бессменная солистка A'Studio Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова . Влюбленные вместе уже более двух лет и в настоящее время ожидают появления на свет общего ребенка. Как рассказала артистка изданию People Talk, это была лишь небольшая церемония регистрации. Саму же свадьбу пара хочет отпраздновать после рождения первенца. Кроме того, влюбленные решили повременить с выбором даты, пока ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется.

Новости о помолвке Кети Топурии и Льва Деньгова появились еще в июле 2020 года. Тогда на руке певицы заметили кольцо с крупным бриллиантом. Осенью возникли слухи о том, что артистка беременна вторым ребенком, и вскоре они подтвердились. Отметим, что у Кети есть 5-летняя дочь Оливия. Девочка появилась на свет в браке Кети Топурии с бизнесменом Львом Гейхманом

Анна Седокова и Янис Тимма

Многодетная мать и популярная певица Анна Седокова вновь вышла замуж в 2020 году. 37-летняя артистка зарегистрировала свои отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой . Об этом пара сообщила в эфире программы «Вечерний Ургант». Рассказывая о своем романе, рассекреченном год назад, Янис Тимма ответил, что свадьба уже состоялась.

В эфире шоу Анна призналась: «Мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу». Помолвка пары состоялась в июле этого года. Спортсмен сделал певице предложение на яхте, подарив огромный букет роз.

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия

Радостной новостью Ольга Серябкина поделилась в интервью российскому Vogue в октябре 2020 года. По словам экс-солистки группы SEREBRO, церемония бракосочетания проходила в условиях строжайшей секретности — даже дизайнеры, колдовавшие над свадебными платьями, вначале думали, что готовят образы для очередного видеоклипа. Как итог — за время торжества певица сменила три белоснежных платья: бюстье со смелым разрезом от Ulyana Sergeenko, блестящее мини от WOS и комбинацию из струящегося сатина от Rasario. Свадьба прошла в узком кругу близких родственников и друзей в небольшом городке в Альпах, недалеко от Вены.

Праздничный ужин состоялся в самой столице Австрии. Выбор молодоженов неслучайно пал на эту страну: «Вена — вторая родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно». Георгий Начкебия — сын грузинского бизнесмена и бывший сотрудник музыкального лейбла Максима Фадеева Malfa, в котором некогда состояла Ольга Серябкина.

Настя Ивлеева и Элджей

Отношения Насти Ивлеевой и Элджея обсуждались долгое время. О романе пары начали говорить в 2018 году. До этого Настя несколько лет встречалась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным . Впервые она рассказала о романе с Элджеем в интервью Юрию Дудю, поделившись даже самыми пикантными подробностями. В сентябре 2019 года Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» оповестила о тайной свадьбе с рэпером Элджеем.

Она поделилась, что предложение Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) сделал ей в ее день рождения, 8 марта. Пара обошлась без торжества, и на церемонии бракосочетания Настя была в толстовке и кроссовках. Слухи о свадьбе телеведущая «Орла и решки» подтвердила постом в Instagram, где выложила фото с Элджеем с лаконичной подписью: «Муж».

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук не распространяются о своей личной жизни, поэтому вокруг них ходит множество слухов. Бракосочетание пары также окутано тайнами. Свадьба в кругу звездных гостей состоялась 17 сентября. Как утверждают источники, официальная регистрация прошла в начале сентября. Гости торжества до последнего момента не знали, где пройдет церемония бракосочетания.

Instagram

Для проведения мероприятия было выбрано несколько локаций в Санкт-Петербурге, родном городе невесты. Паулину и Бондарчука зарегистрировал Хабенский на сцене исторического Домашнего театра Юсуповского дворца. Далее гости переместились в засекреченное место на Невском проспекте.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева официально стали мужем и женой в Италии. Об этом первыми рассказали местные СМИ. Церемония бракосочетания состоялась в Форте-дей-Марми, на тосканском побережье Версилия. Возлюбленных расписал мэр города Умберто Буратти. Молодожены не стали устраивать пышного торжества, пригласив на церемонию только самых близких.