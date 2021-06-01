«То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно. Не было у нас влюбленности с первого взгляда. Мы восемь лет в группе! Ни один человек из наших коллег не поверил бы еще год назад, что мы будем вместе. Это действительно странно»,
«Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо»,