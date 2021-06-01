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«Вычеркиваю из жизни этого персонажа»: экс-жена лидера Little Big записала резкое видеообращение

Катерина Саломе
3 часа назад
Солистка группы Little Big Софья Таюрская подтвердила слухи о ее романе с Ильей Прусикиным. Об этом она заявила в беседе с Ксенией Собчак, при этом обвинив во лжи бывшую жену музыканта Ирину Смелую, известную под псевдонимом Tatarka.
По словам Софьи, она появилась в группе Little Big в 2014 году. На тот момент Илья жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания.
«То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно. Не было у нас влюбленности с первого взгляда. Мы восемь лет в группе! Ни один человек из наших коллег не поверил бы еще год назад, что мы будем вместе. Это действительно странно»,
— высказалась Таюрская.
После выхода интервью Ирина опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте резкое видеообращение. И хоть она не называла имен, поклонники решили, что оно адресовано Софьи.
«Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо»,
— резюмировала артистка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что звезда клипов Little Big решил стать актером.
Звёзды,Видео,Ирина Смелая,Ксения Собчак,
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