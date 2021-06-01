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Как выглядят и чем занимаются наследники звезд

WMJ.ru
1 час назад
Далеко не все артисты спешат показывать повзрослевших сыновей и дочерей, однако в День защиты детей многие селебрити отступают от своих правил. Так, звезда 90-х Светлана Лазарева порадовала поклонников снимком своей единственной дочери Наталии Кузьминой.
Как выглядят и чем занимаются наследники звезд
Фото: WMJ.RUWMJ.RU
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25-летняя наследница звезды работает помощником депутата Госдумы и на своей странице в соцсети часто публикует посты с рассуждениями на общественно-политические темы. Девушка не замужем; недавно она призналась подписчикам, что ей никогда не везло в любви.
Бессменная солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич воспитывает двоих сыновей от своего супруга Евгения Першина. Старшего наследника зовут Матвей, и этим летом ему исполнится 18 лет.
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Парень серьезно занимается футболом, входит в сборную Москвы. Недавно он окончил школу и теперь готовится сдавать экзамены.
Повзрослевшая дочь Марии Голубкиной и Николая Фоменко недавно произвела фурор в соцсетях. Девушку сравнили с Кирой Найтли.
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Сама Анастасия страниц не ведет, ее фото выложила звездная мама. 22-летняя наследница актерской пары сейчас живет в Лондоне. Там она получает образование по направлению «Менеджмент и продюсирование».
18-летняя дочь звезды «Содержанок» Владимира Мишукова Варвара — одна из четверых наследников актера.
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Пока девушка только определяется с будущей профессией.
Сын Тины Канделаки пока не пошел по стопам звездной родительницы.
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20-летний Леонтий всерьез увлечен музыкой и регулярно радует подписчиков новыми песнями.
Его старшая сестра Мелания некоторое время училась на журфаке МГУ, затем перешла на другой факультет.
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Тина Канделаки упоминала, что ее 21-летняя наследница занимается изучением искусства.
Актриса Нонна Гришаева недавно впервые поделилась кадрами со взрослой дочерью от танцора Антона Дерова.
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24-летняя Анастасия посетила светский бал, где продемонстрировала свои хореографические навыки.
А единственная дочь сатирика Михаила Задорнова этой весной вышла замуж. 31-летняя Анастасия не назвала имя своего избранника, но, предположительно, им стал ее бойфренд, актер Игорь Скрипко.
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Первое совместное фото артисты выложили весной 2020 года.
Наследница актерской пары Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина Куценко пошла по стопам родителей, причем пошла уверенно и быстро.
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Девушка несколько лет назад окончила Театральный институт имени Б. Щукина, играет в спектаклях Театра на Таганке и руководит студией в Театре Гоши Куценко. А еще Полина часто радует поклонников кадрами фотосессий в непохожих друг на друга образах.
Старшего сына певицы Жасмин часто принимают за ее спутника. Поклонники артистки не верят, что у столь молодо выглядящей певицы может быть 23-летний сын.
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Михаил родился в первом браке звезды с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.
Внуки Софии Ротару большую часть времени проводят за границей. Старший ребенок единственного сына певицы Руслана Анатолий прожил много лет в Великобритании.
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В Лондоне он получил образование по специальности «Фотография и кинематография». Увлекается фотосъемкой, иногда выпускает мелодии собственного сочинения.
Внучка Софии Ротару, названная в честь знаменитой бабушки, живет в США. Пока что 20-летняя девушка работает как модель, но планирует получать образование.
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Прошлой осенью София Евдокименко рассекретила нового возлюбленного. Им оказался предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жданов. Позднее стало известно, что София Ротару высказалась против брака внучки. Певица считает, что сначала та должна получить образование, построить карьеру и лишь затем выходить замуж.
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