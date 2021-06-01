Как выглядят и чем занимаются наследники звезд

Далеко не все артисты спешат показывать повзрослевших сыновей и дочерей, однако в День защиты детей многие селебрити отступают от своих правил. Так, звезда 90-х Светлана Лазарева
порадовала поклонников снимком своей единственной дочери Наталии Кузьминой.
25-летняя наследница звезды работает помощником депутата Госдумы
и на своей странице в соцсети часто публикует посты с рассуждениями на общественно-политические темы. Девушка не замужем; недавно она призналась подписчикам, что ей никогда не везло в любви.
Бессменная солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич
воспитывает двоих сыновей от своего супруга Евгения Першина
. Старшего наследника зовут Матвей, и этим летом ему исполнится 18 лет.
Парень серьезно занимается футболом, входит в сборную Москвы. Недавно он окончил школу и теперь готовится сдавать экзамены.
Сама Анастасия страниц не ведет, ее фото выложила звездная мама. 22-летняя наследница актерской пары сейчас живет в Лондоне. Там она получает образование по направлению «Менеджмент и продюсирование».
18-летняя дочь звезды «Содержанок» Владимира Мишукова
Варвара — одна из четверых наследников актера.
Пока девушка только определяется с будущей профессией.
20-летний Леонтий всерьез увлечен музыкой и регулярно радует подписчиков новыми песнями.
Его старшая сестра Мелания некоторое время училась на журфаке МГУ
, затем перешла на другой факультет.
Тина Канделаки упоминала, что ее 21-летняя наследница занимается изучением искусства.
24-летняя Анастасия посетила светский бал, где продемонстрировала свои хореографические навыки.
Первое совместное фото артисты выложили весной 2020 года.
Наследница актерской пары Марии Порошиной и Гоши Куценко Полина Куценко
пошла по стопам родителей, причем пошла уверенно и быстро.
Девушка несколько лет назад окончила Театральный институт имени Б. Щукина, играет в спектаклях Театра на Таганке и руководит студией в Театре Гоши Куценко. А еще Полина часто радует поклонников кадрами фотосессий в непохожих друг на друга образах.
Старшего сына певицы Жасмин часто принимают за ее спутника. Поклонники артистки не верят, что у столь молодо выглядящей певицы может быть 23-летний сын.
Михаил родился в первом браке звезды с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.
Внуки Софии Ротару
большую часть времени проводят за границей. Старший ребенок единственного сына певицы Руслана Анатолий прожил много лет в Великобритании.
В Лондоне он получил образование по специальности «Фотография и кинематография». Увлекается фотосъемкой, иногда выпускает мелодии собственного сочинения.
Внучка Софии Ротару, названная в честь знаменитой бабушки, живет в США. Пока что 20-летняя девушка работает как модель, но планирует получать образование.
Прошлой осенью София Евдокименко рассекретила
нового возлюбленного. Им оказался предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жданов
. Позднее стало известно, что София Ротару высказалась против брака внучки. Певица считает, что сначала та должна получить образование, построить карьеру и лишь затем выходить замуж.