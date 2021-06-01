Как выглядят и чем занимаются наследники звезд

Далеко не все артисты спешат показывать повзрослевших сыновей и дочерей, однако в День защиты детей многие селебрити отступают от своих правил. Так, звезда 90-х Светлана Лазарева порадовала поклонников снимком своей единственной дочери Наталии Кузьминой.

Фото: WMJ.RU WMJ.RU

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25-летняя наследница звезды работает помощником депутата Госдумы и на своей странице в соцсети часто публикует посты с рассуждениями на общественно-политические темы. Девушка не замужем; недавно она призналась подписчикам, что ей никогда не везло в любви.

Бессменная солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич воспитывает двоих сыновей от своего супруга Евгения Першина . Старшего наследника зовут Матвей, и этим летом ему исполнится 18 лет.

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Парень серьезно занимается футболом, входит в сборную Москвы. Недавно он окончил школу и теперь готовится сдавать экзамены.

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Сама Анастасия страниц не ведет, ее фото выложила звездная мама. 22-летняя наследница актерской пары сейчас живет в Лондоне. Там она получает образование по направлению «Менеджмент и продюсирование».

18-летняя дочь звезды «Содержанок» Владимира Мишукова Варвара — одна из четверых наследников актера.

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Пока девушка только определяется с будущей профессией.

Сын Тины Канделаки пока не пошел по стопам звездной родительницы.

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20-летний Леонтий всерьез увлечен музыкой и регулярно радует подписчиков новыми песнями.

Его старшая сестра Мелания некоторое время училась на журфаке МГУ , затем перешла на другой факультет.

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Тина Канделаки упоминала, что ее 21-летняя наследница занимается изучением искусства.

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24-летняя Анастасия посетила светский бал, где продемонстрировала свои хореографические навыки.

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Первое совместное фото артисты выложили весной 2020 года.

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Девушка несколько лет назад окончила Театральный институт имени Б. Щукина, играет в спектаклях Театра на Таганке и руководит студией в Театре Гоши Куценко. А еще Полина часто радует поклонников кадрами фотосессий в непохожих друг на друга образах.

Старшего сына певицы Жасмин часто принимают за ее спутника. Поклонники артистки не верят, что у столь молодо выглядящей певицы может быть 23-летний сын.

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Михаил родился в первом браке звезды с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.

Внуки Софии Ротару большую часть времени проводят за границей. Старший ребенок единственного сына певицы Руслана Анатолий прожил много лет в Великобритании.

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В Лондоне он получил образование по специальности «Фотография и кинематография». Увлекается фотосъемкой, иногда выпускает мелодии собственного сочинения.

Внучка Софии Ротару, названная в честь знаменитой бабушки, живет в США. Пока что 20-летняя девушка работает как модель, но планирует получать образование.

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