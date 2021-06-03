Чумаков высказался о домогательствах Меладзе к Лорак

Как подчеркнул Чумаков, он с уважением относится к Ани Лорак и к братьям Меладзе.

Напомним, что позже Ани Лорак заявила, якобы журналисты ее неправильно поняли. Она с большим уважением относится к Константину Меладзе. Звезда попросила прекратить его травлю.