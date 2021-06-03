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Чумаков высказался о домогательствах Меладзе к Лорак

Teleprogramma.proиещё 1
2 часа назад
Музыкант Алексей Чумаков в шоу «Откройте, Давид!» отреагировал на недавние признания певицы Ани Лорак. Она рассказывала, что ее домогался продюсер Константин Меладзе.
Чумаков высказался о домогательствах Меладзе к Лорак
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Если бы не продюсеры, то у многих певиц ничего не получилось. Как только человек забывает, откуда растут ноги, то место, откуда они растут становится главным в его жизни».
Как подчеркнул Чумаков, он с уважением относится к Ани Лорак и к братьям Меладзе.
«Константин один из трех-четырех человек, которые гениальны. Он не просто талантлив, а именно гениален. Не знаю, предлагал он ей что-то или не предлагал. Ани Лорак – красивая женщина. Я сам был ей что-то предложил. Я образно говорю. Я как мужчина могу флиртовать с красивой женщиной. Если человека изнасиловали, то пусть этой историей занимаются правоохранительные органы. Но когда красивый мужчина, статный, флиртует с красивой статной женщиной, то это нормально. Мне немножко обидно за Костю в этой истории», - заметил Чумаков.
Напомним, что позже Ани Лорак заявила, якобы журналисты ее неправильно поняли. Она с большим уважением относится к Константину Меладзе. Звезда попросила прекратить его травлю.
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