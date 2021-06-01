Друг актера Марьянова показал его разоренную квартиру

Однако теперь заметил, что обстановка изменилась. В гостиной друг актера увидел пустые полки, которые раньше были заставлены посудой и пивными бокалами. В шкафу не было одежды.

Друг оценил обстановку на кухне Марьянова. В комнате он увидел грязные стулья и предположил, что их принесли с помойки. По словам Харитонова, будучи в гостях у актера, он сидел на дорогой мебели, которую делали на заказ. Кухонный гарнитур оказался грязным, а место, где раньше стоял холодильник, опустело. В итоге Харитонов сравнил жилье с руинами.