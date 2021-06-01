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Максим Галкин проиграл суд Пенсионному фонду

Диана Товсепова
2 часа назад
Юморист Максим Галкин проиграл в суде Пенсионном фонду РФ и теперь должен выплатить четыре тысячи рублей.
Максим Галкин проиграл суд Пенсионному фонду
Фото: @maxgalkinru@maxgalkinru
Популярный шоумен, как выяснилось, не доплатил взносы. Максим Галкин индивидуальным предпринимателем и раз в год несет финансовые обязательства перед Пенсионным фондом России.
В главном управлении 4 выяснили, что в последнее время он этого не делал и Арбитражный суд принял решение против него.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Галкин получал "письма с зоны".
Звёзды,Максим Галкин,Пенсионный фонд РФ,
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