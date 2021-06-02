Веденеева рассказала о чувствах к Райкину

«Я была в него влюблена. Это правда. Мне в нем нравилось все. И его этот кривой нос, и его юмор. Его темперамент, талант. Но я ему не нравилась совершенно. Он меня просто не замечал. Там была девушка. Она танцевала в кордебалете. Ее звали Алла. Она ему очень нравилась. Я после этого не любила это имя. Вот так это все на меня повлияло. Но все, слава Богу, быстро прошло».
«Но благодаря вашей передаче теперь все узнает. Однажды мы летели вместе в самолете. Он спал, а я смотрела в окно. Мы оба летела впервые к морю. И вдруг на черном небе я увидела огонь. Это шел дым от турбин. Подумала, что мы горим. Стала тихонько закрывать шторку. Его решила не будить, чтобы не расстраивать. Слава Богу, что ничего страшного не случилось»,