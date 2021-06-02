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"Мне в нем нравилось все": Веденеева вспомнила о влюбленности в Райкина

Мира Маркина
3 часа назад
Татьяна Веденеева в эфире программы "Судьба человека" вспомнила, как была влюблена в Константина Райкина. Звезды вместе снимались в 1973 году в картине "Много шума из ничего".
Веденеева вспомнила о влюбленности в Райкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Актриса призналась, что питала сильные чувства к коллеге, но она его как женщина не интересовала:
"Я была в него влюблена. Это правда. Мне в нем нравилось все. И его этот кривой нос, и его юмор. Его темперамент, талант. Но я ему не нравилась совершенно. Он меня просто не замечал. Там была девушка, она танцевала в кордебалете. Ее звали Алла. Она ему очень нравилась. Я после этого не любила это имя. Вот так это все на меня повлияло. Но все, слава богу, быстро прошло".
Веденеева отметила, что Райкин так и не узнал о ее влюбленности:
"Но благодаря вашей передаче теперь все узнает. Однажды мы летели вместе в самолете. Он спал, а я смотрела в окно. Мы оба летела впервые к морю. И вдруг на черном небе я увидела огонь — это шел дым от турбин. Подумала, что мы горим, стала тихонько закрывать шторку. Его решила не будить, чтобы не расстраивать. Слава Богу, что ничего страшного не случилось".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что тайная любовница Кончаловского рассказала об их романе.
Звёзды,Татьяна Веденеева,
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