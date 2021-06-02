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"Ему жалко оплатить лечение Алисы": Погребняк высказалась об Аршавине

Мира Маркина
2 часа назад
Мария Погребняк раскритиковала поведение Андрея Аршавина.
"Ему жалко оплатить лечение Алисы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После расставания с футболистом его экс-супруга Алиса впала в тяжелую депрессию, а затем столкнулась с тяжелым аутоимунным заболеванием. Недуг сказался не только на физическом состоянии девушки, но и на ее внешности – из-за некроза тканей она почти лишилась носа.
Мария Погребняк, которая общается с Алисой, подчеркнула, что Аршавин не интересуется здоровьем экс-жены и не намерен поддерживать ее:
"Андрей очень некрасиво поступил. Он увел Алису из семьи, у нее был прекрасный муж. Алиса доверилась ему и была уверена в том, что Андрей возьмет ответственность и за нее, и за детей от первого брака. Ему сейчас даже жалко оплатить ее лечение. А ведь у них общая дочь. Девочке так не хватает внимания папы. И не надо ему судить, за что Алисе это все. Ему безразлична Алиса. Мне ее жаль".
В беседе с Суреном Каграмановым на YouTube-канале "Лучше – правду" Погребняк призналась, что подозревает – если бы Аршавин решил вернуться к Алисе, она была дала ему второй шанс:
"И я уверена — если бы сейчас Андрей пришел к Алисе с цветами, она бы его приняла назад".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая супруга Аршавина лишилась волос.
Звёзды,Мария Погребняк,Андрей Аршавин,
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