Певица Монеточка рассказала о странных хобби

Певица Елизавета Гырдымова , известная как Монеточка, рассказала о своих странных хобби. Однако в интервью Пятому каналу она призналась, что ни одно из них не доводит до конца.

Фото: vk.com/lisamonetka vk.com/lisamonetka

Девушка рассказала, что смотрит документальное кино и читает много книг. При этом если ей стало скучно, она не заставляет себя доделывать начатое. По её словам, важно, чтобы в жизни было интересное занятие.

"Я не прокрастинирую, я развиваюсь. И вообще у меня всё время есть какое-то странное хобби: учить японский язык, кататься на коньках, сейчас вот, например, я записалась на уроки игры на арфе. И ни одно из этих хобби я не довожу до конца. Я через три месяца устаю и бросаю", — призналась Монеточка.

Оказалось, что артистка почти не тратит время на развлекательный контент. По её словам, в какой-то момент просмотра ролика на YouTube ей просто становится некомфортно.