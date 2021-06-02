Как сейчас живет первая жена Табакова

Первый брак Табакова длился 34 года. Его избранницей стала актриса Людмила Крылова , с которой они познакомились на съемках фильма "Молодо-зелено". Еще в школе будущая актриса увидела Табакова в одном из спектаклей и захотела с ним познакомиться, но ей это не удалось даже после поступления в Щепкинское училище.

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Роман и свадьба с Табаковым

Отношения с Табаковым развивались стремительно, ведь актер был старше Крыловой всего на три года. Они начали встречаться, потом девушка получила предложение руки и сердца. На момент окончания театрального Крылова уже была беременна первым ребенком. Они поженились в 1960 году.

Несмотря на то, что ее карьера актрисы складывалась быстро и успешно, она не могла продолжать работать после рождения ребенка. Сначала у супругов родился Сын Антон, а потом дочь, которую назвали Сашей.

Появление Марины Зудиной

В 1981 году на курс Табакова поступила 16-летняя Марина Зудина . Как и многие студентки, она была влюблена в своего преподавателя. Уже спустя несколько лет в учебном заведении заговорили о романе преподавателя и молодой студентки. Слухи распространились быстро и вышли за пределы разговоров студентов и преподавателей. Все начало распространяться в СМИ, но официально роман никто не подтверждал.

На протяжении 10 лет Крылова закрывала глаза на романно Табакова на стороне, но стерпеть это не смогла. Она пригласила мужа на разговор, который закончился разводом после 34 лет брака.

Долгое время актриса хранила молчание, но ее сын рассказывал, что Крылова расценила измену как предательство и для нее этот разрыв был болезненным. Антон также отметил, что подробности этого события останутся между ним, мамой и сестрой.

Людмила Крылова сейчас

Женщина редко дает интервью, а в своих немногочисленных комментариях говорит, что уже давно простила своего бывшего супруга. Однако после смерти Табакова в 2018 году от комментариев она отказалась, а также не пришла на прощание с актером.