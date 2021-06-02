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Продюсер Сердючки рассказал, от какой болезни страдает артист

Мира Маркина
2 часа назад
Продюсер Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о болезни артиста.
Продюсер Сердючки рассказал, от какой болезни страдает артист
Фото: @v_serduchka@v_serduchka
В последнее время ходило много слухов относительно состояния здоровья Данилко. В интервью Дмитрию Гордону на YouTube продюсер звезды Юрий Никитин прокомментировал домыслы общественности:
"На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ. Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него помнит. Как-то он понял, что загнался и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и все делает на автомате. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает".
Никитин работает с Данилко на протяжении многих лет и признается, что восхищается его талантом и личными качествами:
"Андрей безумно талантлив, он может придумать что-то гениальное буквально за секунду. Можно сказать, что он богом поцелованный. Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду".
Очевидно, что певец успешно восстанавливает здоровье, ведь уже на июль у него запланировано несколько концертов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что близкие Успенской рассказали о ее здоровье.
Звёзды,Дмитрий Гордон,Юрий Никитин,Андрей Данилко,
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