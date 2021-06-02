Продюсер Сердючки рассказал, от какой болезни страдает артист

"На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ. Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него помнит. Как-то он понял, что загнался и признался, что теряет ощущение предвкушения выхода на сцену и все делает на автомате. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой. Его организм требовал отдыха. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает".
"Андрей безумно талантлив, он может придумать что-то гениальное буквально за секунду. Можно сказать, что он богом поцелованный. Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду".