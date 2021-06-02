У тещи Соловьева нашли квартиру за 30 миллионов рублей

По данным издания, с 2018 года родственница Соловьева владеет квартирой на Земляном Валу. До этого времени жилплощадь числилась на балансе города Москвы, однако затем была передана женщине. Каким образом это произошло – путем продажи или иначе, неизвестно. "Собеседник" нашел аналогичные квартиры в той же локации, их стоимость в среднем составляет 30 миллионов рублей.

В начале 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Соловьев получает более 52 миллионов рублей в год. Телеведущий назвал эту информацию чушью. Он подчеркнул, что из федерального бюджета на его зарплату никаких средств не выделяется, а все доходы обеспечиваются за счет высоких рейтингов программ, в которых он выступает ведущим.