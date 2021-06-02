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Шнуров рассказал о жизни без алкоголя

Lenta.ru
3 часа назад
Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров рассказал о жизни без выпивки. Он поделился своими мыслями в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру».
Шнуров рассказал о жизни без алкоголя
Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»Родион Платонов / «Коммерсантъ»
48-летний музыкант ответил на вопрос, как ему живется после шести месяцев без алкоголя: «Прекрасно. Примерно так же, как и с ним». Шнуров отметил, что любит привить себе некую зависимость, а потом с ней бороться. «И если ты слабее заразы, значит, все», — пояснил рокер.
Он также порассуждал о природе алкоголизма. «Что такое, в принципе, алкоголь? Как ты становишься алкоголиком? Когда у тебя приоритеты расставлены таким образом, что выпить — это самое главное. А все остальное подчинено этой задаче. Если ты смиряешься с этим и говоришь, что в этом смысл твоей жизни, то это классно», — заявил лидер группы «Ленинград», добавив, что таким образом можно вполне гармонично существовать и что он сам так живет.
В декабре прошлого года стало известно, что лидер группы «Ленинград», автор строчек «В Питере — пить» и «Я лично бухаю, а кто-то колется» Сергей Шнуров заявил, что бросил употреблять алкоголь. О своей трезвости он рассказал в матерном стихотворении.
Звёзды,Сергей Шнуров,Lenta.ru,
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