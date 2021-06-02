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На слуху: Шнуров рассказал, как живет без алкоголя

Анна Арсеньева
59 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Шнуров рассказал, как живет без алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Сердючки рассказал, от какой болезни страдает артист

@v_serduchka
Продюсер Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о болезни артиста. В последнее время ходило много слухов относительно состояния его здоровья.

Хрусталев: "Хочу вести КВН после Маслякова!"

@dmitry_khrustalev
Хрусталев начинал карьеру в КВН, где выступал за "Сборную Санкт-Петербурга". С тех прошло много лет, однако ведущий по сей день вспоминает об этом времени с теплотой и считает, что может возглавить шоу.

"Ему жалко оплатить лечение Алисы"

Мария Погребняк раскритиковала поведение Андрея Аршавина. После расставания с футболистом его экс-супруга Алиса впала в тяжелую депрессию, а затем столкнулась с тяжелым аутоимунным заболеванием.

Шнуров рассказал, как живет без алкоголя

@leningrad_shnurov
Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, как живет без алкоголя. Музыкант отказался от спиртного в декабре прошлого года.

Веденеева вспомнила о влюбленности в Райкина

Татьяна Веденеева в эфире программы "Судьба человека" вспомнила, как была влюблена в Константина Райкина. Звезды вместе снимались в 1973 году в картине "Много шума из ничего".
Звёзды,Мария Погребняк,Андрей Данилко,Андрей Аршавин,Татьяна Веденеева,Сергей Шнуров,РИА Новости,
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