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На слуху: Шнуров рассказал, как живет без алкоголя
Анна Арсеньева
59 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Продюсер Сердючки рассказал, от какой болезни страдает артист
@v_serduchka
Продюсер
Андрея Данилко
, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о болезни артиста. В последнее время ходило много слухов относительно состояния его здоровья.
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Хрусталев: "Хочу вести КВН после Маслякова!"
@dmitry_khrustalev
Хрусталев начинал карьеру в КВН, где выступал за "Сборную Санкт-Петербурга". С тех прошло много лет, однако ведущий по сей день вспоминает об этом времени с теплотой и считает, что может возглавить шоу.
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"Ему жалко оплатить лечение Алисы"
РИА Новости
Мария Погребняк
раскритиковала поведение
Андрея Аршавина
. После расставания с футболистом его экс-супруга Алиса впала в тяжелую депрессию, а затем столкнулась с тяжелым аутоимунным заболеванием.
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Шнуров рассказал, как живет без алкоголя
@leningrad_shnurov
Основатель группы "Ленинград"
Сергей Шнуров
рассказал, как живет без алкоголя. Музыкант отказался от спиртного в декабре прошлого года.
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Веденеева вспомнила о влюбленности в Райкина
РИА Новости
Татьяна Веденеева
в эфире программы "Судьба человека" вспомнила, как была влюблена в Константина Райкина. Звезды вместе снимались в 1973 году в картине "Много шума из ничего".
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РИА Новости
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