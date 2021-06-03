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Орбакайте рассказала, почему рассталась с Пресняковым

Teleprogramma.proиещё 2
1 час назад
Певица и актриса Кристина Орбакайте несколько лет назад рассказывала, почему рухнул ее гражданский брак с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. Они считались одной из самых красивых пар в начале девяностых годов. На днях вышел документальный фильм про звезду «Главная роль». В нем дочь Аллы Пугачевой проясняла картину.
Орбакайте рассказала, почему рассталась с Пресняковым
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Эгоизм. Не лидерство даже. То, что я круче хотелось показать. Эгоизм, чтобы на уступки не идти. Выбирай. Или работа и творчество или семья. Другой там тоже что-то говорил. Все время надо было выбирать. Выбор какой-то, зачем?»
Как отмечала Орбакайте, они с Пресняковым пытались ставить условия самой жизни. «Что так не живется? Вот это меня всегда так раздражало. И я вдруг понимала, что свободолюбивая очень», — говорила она.
Напомним, что Владимир Пресняков-младший и Кристина Орбакайте были вместе с 1986 по 1997 год. В этом браке в 1991 году на свет появился их общий сын Никита.
Звёзды,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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