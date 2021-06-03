Анастасия Макеева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Этим артистка поделилась на своей личной странице в Instagram.

Фото: @makeevan @makeevan

Макеева призналась, что на нервной почве перед свадьбой у нее пропал голос, поэтому она не смогла разговаривать. Знаменитость думала, что это из-за того, что она в последние дни мало спала и ела. А вчера в театре ей сообщили неприятную новость.

«Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз: кровоизлияние в левой голосовой связке, я в слезы. Вокалисты сейчас меня поймут, это одно из самых опасных состояний, которое может лишить голоса на несколько месяцев. У меня столько журналов ждет от меня интервью, а я без голоса. Меня пытаются спасти и заливают мне адреналин на связки и делают горячий укол» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WomanHit.ru), — сообщила звезда.

Анастасия призналась, что обманула врача, чтобы быстрее вернуть голос. «Сказала, что я ела и спала. Что было потом Затяжной обморок, я отключилась и сползла с кресла на пол. Такое состояние я испытывала только, когда впала в кому», — заявила артистка.

Макеева рассказала, что до концерта оставалось 4 часа, а она в это время лежала на полу в больнице и не могла встать.

«Рома на руках вынес меня из больницы со словами, ты сегодня не работаешь, хватит. Но в театре закон, ты не вышел на сцену только, если умер. Я вышла, что и как пела уже не помню. И пела ли вообще», — призналась звезда.