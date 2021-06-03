Макеева заявила о серьезных проблемах со здоровьем

"Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз,кровоизлияние в левой голосовой связке ,я в слёзы .Вокалисты сейчас меня поймут,это одно из самых опасных ,что может лишить голоса на несколько месяцев и мне надо держать голосовой режим.У меня столько журналов ждёт от меня интервью ,а я без голоса.Меня пытаются спасти и заливают мне адреналин на связки и делают горячий укол.Я конечно сама виновата ,я в погоне быстрого волшебного возврата голоса не обмахнула врача и сказала ,что я ела и спала.Что было потом .......
Затяжной обморок ,я отключилась и сползла с кресла на пол.Такое состояние я испытывала только ,когда впала в кому (когда умер братик)Очнулась я не сразу и бедные врачи переруганные до смерти дергали меня за ноги вверх ,давили над верхней губой сильно на зубы и после давили голову вниз ,заставляя меня поднимать ее наверх.Засунули мне целую шоколадку в рот и заставили жевать и меня тут же вырвало",
"Рома на руках вынес меня из больницы со словами ,ты сегодня не работаешь ,хватит.Но в театре закон,ты не вышел на сцену только ,если ты умер.Я вышла ,что и как я пела уже не помню.И пела ли вообще.Пока я пишу вам ,Рома готовит мне уколы ,а я только сейчас поняла ,что вчера была очень опасная ситуация".