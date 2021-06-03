Звезда «Орла и решки» рассказала о тяжелом разводе

«Чувство злости и гнева, которые я испытываю сейчас, не давались мне последние 20 лет. И лучше хотеть крушить, чем размазываться по стене от обиды. Хотя и обида накатывает, бывает. Жуткая, ужасная, раздирающая изнутри. И в эти минуты хочется утонуть в собственных слезах, чтобы не чувствовать ни боли, ни отголосков», — начала свой пост телезвезда.
«Развод — это не когда новая печать в паспорте, а когда все хорошее обесценивается и смывается в грязный клубный сортир», — заключила бывшая ведущая «Орла и решки».