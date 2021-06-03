Звезда «Орла и решки» рассказала о тяжелом разводе

По словам Неведровой, необходимо четко осознавать, что способный на предательство человек «ничего не стоит»: ни обид, ни злости.

Ранее Неведрова говорила, что у нее уже давно назрел кризис в отношениях с супругом. Пару не спасло даже обращение к семейному психологу. У Неведровой и Машкова есть двое детей.