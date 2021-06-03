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Звезда «Орла и решки» рассказала о тяжелом разводе

Lenta.ru
1 час назад
Бывшая ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Наталья Неведрова рассказала о тяжелом разводе с мужем Евгением Машковым. На своей Instagram-странице она в поделилась эмоциями, которые пережила после расставания с бывшим супругом.
Звезда «Орла и решки» рассказала о тяжелом разводе
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Чувство злости и гнева, которые я испытываю сейчас, не давались мне последние 20 лет. И лучше хотеть крушить, чем размазываться по стене от обиды. Хотя и обида накатывает, бывает. Жуткая, ужасная, раздирающая изнутри. И в эти минуты хочется утонуть в собственных слезах, чтобы не чувствовать ни боли, ни отголосков», — начала свой пост телезвезда.
По словам Неведровой, необходимо четко осознавать, что способный на предательство человек «ничего не стоит»: ни обид, ни злости.
«Развод — это не когда новая печать в паспорте, а когда все хорошее обесценивается и смывается в грязный клубный сортир», — заключила бывшая ведущая «Орла и решки».
Ранее Неведрова говорила, что у нее уже давно назрел кризис в отношениях с супругом. Пару не спасло даже обращение к семейному психологу. У Неведровой и Машкова есть двое детей.
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