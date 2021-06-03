Белорусских впервые рассказал о трагедии с возлюбленной

Бывшая возлюбленная 22-летнего певца проходит реабилитацию после серьезной травмы позвоночника.

Бывшая возлюбленная певца Тимы Белорусских и мать его 5-летней дочери Софьи Яна пережила серьезную трагедию и уже два года проходит реабилитацию. Как рассказал 22-летний исполнитель хита «Незабудка» в интервью Юрию Дудю, несчастный случай с его девушкой произошел во время вечеринки по случаю выхода дебютного альбома. Яна потянулась за телефоном и сорвалась с большой высоты.

Яна выпала с седьмого этажа. Она выжила, ее увезла скорая. А за мной приехали ребята, чтобы отвезти в аэропорт. На следующий день был эфир у Малахова, и с той стороны даже не подумали, чтобы перенести съемку. Выхожу на эту передачу, умудряюсь шутить, а в голове максимально пусто. И аккурат в это время был первый тур, нас там еще организаторы на деньги кинули... У нас с Яной не было такого, что мы решили и расстались. Но я не мог не поехать в тур. Если бы не поехал, не было бы денег на ее реабилитацию,

— рассказал Тима Белорусских.

Он добавил, что, пока он отсутствовал, заботу о Яне поручил своему другу. И между юношей и возлюбленной певца возникли романтические чувства. В итоге к моменту возвращения Белорусских из тура пара уже была вместе. Но исполнитель, по его словам, не расстроился, так как был счастлив видеть Яну вновь способной двигаться.

Также он признался, что Яна родила ему дочь, когда ей было 17 лет, а ему 16. А забеременела девушка из-за неопытности возлюбленного, неправильно воспользовавшегося средствами предохранения. По словам Белорусских, ни он, ни будущая мама не задумались об аборте. Мать певца также спокойно восприняла известие, направив энергию на подготовку к появлению внука на свет.

Когда я рассекретил дочь, со стороны, думаю, выглядело, будто я пытался разжалобить людей. Я же старался, чтобы люди как можно быстре поняли, что я тру-чел. Хочу, чтобы мне было максимально легко, чтобы не болело ничего. Дочери уже шесть лет в августе будет, ей в этом году в школу идти. Не хочу, чтобы думали, что она просто моя сестра. Это то, что приносит мне счастье, и я хочу делиться этим с другими, не вижу смысла это скрывать,

— заявил Тима Белорусских.