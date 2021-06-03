Чехова озвучила настоящую причину развода с мужем

Анфиса Чехова является известной ведущей. Мало кто помнит, что она вела музыкальный чарт. Однако прославила ее передача для взрослых. Примечательно, что обаятельная девушка так и не обрела счастье в личной жизни. Она была замужем за актером Гурамом Баблишвили , но они развелись в 2017 году. Их отношения до брака были более идеальными, чем после свадьбы. Теперь телеведущая сама воспитывает сына Соломона, но при этом поддерживает дружеские отношения с экс-избранником.

В новом интервью Алене Жигаловой Чехова рассказала, что в свое время о причине развода соврала. Также она поделилась тем, как Гурам взаимодействует с сыном.

«Со своим я развелась хорошо. Даже ничего жареного нет. Обеспечивает — сложное слово, потому что я зарабатываю намного больше. Поэтому обеспечить меня и мои потребности человеку, который так много не зарабатывает, сложно. Но по мере необходимости он принимает какое-то участие. Меня устраивает, что у моего ребенка есть любящий отец, который проводит с ним очень много времени. Это самое главное для меня», — высказалась звезда. По словам телеведущей, она не следит за жизнь бывшего мужа.

Однако она не стала скрывать, что порой в Интернете читает новости о нем. Анфиса знает, что у мужчины появилась новая супруга Юлия Томилина, которая похожа на нее. Анфиса Чехова. Фото: кадр из шоу «Алена, блин!» «Мой сын общается и с Гурамом, и с Юлией. Я вижу, что вроде все хорошо», — отметила она. Также девушка пояснила, что бывший муж ей в свое время изменил, о чем она хотела умолчать.

«У нас была определенная версия, которую мы придумали. Я придумала, что наши пути пошли в разные стороны. Мы еще придумали, что он переезжает в Грузию. Однако он правда собирался туда переезжать, хотел стать шеф-поваром, но у него пошли роли и он вернулся. Я предложила версию, что он собирается в Грузию, а я вроде как не вижу себя в Грузии, и мы из-за этого решили, что наши дороги расходятся. А на самом деле не было конкретной причины. Просто была пара, которая сошлась по причине большой страсти. Мы были такие страстные: страстно любили, страстно ссорились и страстно путешествовали. Со временем эмоции, как и в любой семье, утихают. Все становится не то, и не так. На поверхность всплывают общие интересы. И все, что стало всплывать, не подходило друг к другу. Я устала быть основной тягающей силой, локомотивом», — пояснила звезда.

Она отметила, что не винит ни в чем Гурама. По мнению Чеховой, она изначально была не типажом актера по характеру. Также она призналась, что теперь является бракофобом. По словам девушки, когда дело идет к свадьбе, она начинает сомневаться, что этот тот человек, с которым будет до конца жизни и уже не познает других мужчин.

«У него не было другой семьи. У него не было другой женщины. Он просто мне иногда изменял. Я его спросила, и он мне честно ответил. Это было, когда мы расставались», — опровергла еще один слух Анфиса в шоу «Алена, блин!».