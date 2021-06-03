Что такое "культура отмены", и как звезды поплатились за содеянное

По данным Google Trends, термин cancel culture (в переводе с англ. "культура отмены") оказался на пике популярности в июне 2020 года. Простым языком "культуру отмены" можно охарактеризовать, как практику осуждения и порицания публичной персоны за совершение проблематичного действия или высказывание оскорбительного мнения.

Иначе говоря, cancel culture – это бойкот звезде, который может стоить персоне многомиллионных контрактов, тысяч поклонников, карьеры и даже свободы. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

История

Кадр из фильма "Нью-Джек-Сити"

Впервые слово to cancel ("отменить") в отношении человека употребили в боевике 1991 года "Нью-Джек-Сити". В следующий раз это слово в аналогичном значении появилось уже в 2014 года в эфире реалити-шоу "Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк": во время ссоры с парнем одна из участниц шоу сказала: "Ты отменен".

В 2015 году термин стал употребляться в сообществе темнокожих пользователей Twitter. Тогда с его помощью пользователи стали реагировать на людей или явления, которые они осуждают. Спустя какое-то время выражение to cancel стало применяться не только к друзьям и знакомым, но также к звездам и другим публичным персонам.

Кого "отменили" за рубежом

Самый яркий пример того, как работает cancel culture – дело Харви Вайнштейна . В октябре 2017 года знаменитого продюсера уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года его признали виновным в сексуальном насилии и изнасилованиях. В марте Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

Но если в случае с продюсером, не возникает вопросов, за что он стал жертвой cancel culture, то иной раз ситуации бывают довольно спорные. В их числе "отмена" автора " Гарри Поттера Джоан Роулинг за трансофобные "твиты".

В 2019 году писательница поддержала девушку, с которой не продлили контракт после неуместных твитах о трансгендерных людях. Спустя полгода Роулинг начала иронизировать над формулировкой "люди, которые менструируют". На звезду тут же обрушился шквал критики: поклонники "Гарри Поттера" принялись заклеивать имя автора на книгах и запустили флешмоб #RIPJKRowling.

Cancel culture стремительно начала набирать обороты и затронула даже тех звезд, которых давно нет в живых. Например, Майкла Джексона . В 2019 году состоялась премьера документальной картины "Покидая Неверлэнд", в которой взрослые Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали о сексуальном насилии при участии Джексона, жертвами которого они стали в детстве.

Репутация звезды была моментально уничтожена. Клипы и песни музыканта стали убирать из эфиров телеканалов и радиостанций, монумент певца у музея Манчестера поместили в хранилище, а вещи артиста изъяли из экспозиции детского музея в Индианаполисе.

Однако в конце апреля 2021 года Джексона оправдали по делу о сексуальном насилии над ребенком.

Кого "отменили" в России

Один из первых случаев "канселинга" в России произошел после скандального высказывания Регины Тодоренко . В интервью на YouTube-канале Fametime TV телеведущая призналась, что не понимает женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии:

"А что ты сделала, чтоб он тебя не бил?",

– заявила звезда "Орла и решки", не подозревая, как эта фраза отразится на ее дальнейшей карьере.

@reginatodorenko

Несколько крупных брендов моментально разорвали с Региной рекламные контракты, журнал Glamour лишил ее премии "Женщина года", а подписчики оставили сотни гневных комментариев в Instagram.

@xenia_sobchak

"Культура отмены" не обошла стороной и Ксению Собчак , которая известна в том числе за счет своих едких реплик. Поводом для бойкота телеведущей стали ее слова о том, что суть движения Black Lives Matter – в порицании богатых людей теми, кто не смог преуспеть в жизни. После этого Собчак опубликовала ролик о BML с песней "Убили негра". Позже выяснилось, что она сделала это в рамках юмористического шоу Comment Out, но компания Audi все равно лишила Собчак рекламного контракта.