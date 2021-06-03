Чехова рассказала об изменах мужа

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По словам Чеховой, изначально они придумали версию развода:
"Я придумала, что наши пути пошли в разные стороны. Мы еще придумали, что он переезжает в Грузию. Однако он правда собирался туда переезжать, хотел стать шеф-поваром, но у него пошли роли и он вернулся. Я предложила версию, что он собирается в Грузию, а я вроде как не вижу себя в Грузии, и мы из-за этого решили, что наши дороги расходятся".
На самом деле конкретной причины расставания не было. Как рассказала телеведущая, они сошлись из-за возникшей страсти, но вскоре эмоции утихли:
"Мы были такие страстные: страстно любили, страстно ссорились и страстно путешествовали. Со временем эмоции, как и в любой семье, утихают. Все становится не то, и не так. На поверхность всплывают общие интересы. И все, что стало всплывать, не подходило друг к другу. Я устала быть основной тягающей силой, локомотивом".
Чехова призналась, что актер ей изменял, но она изначально была не против.
"У него не было другой семьи. У него не было другой женщины. Он просто мне иногда изменял. Я его спросила, и он мне честно ответил. Это было, когда мы расставались".
Теперь Анфиса Чехова считает себя бракофобом. Когда дело доходит до свадьбы, она начинает сомневаться.