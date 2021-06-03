Чехова рассказала об изменах мужа

Телеведущая Анфиса Чехова в 2017 году развелась с актером Гурамом Баблишвили . В шоу "Алена, блин!" она рассказала о причинах разрыва и изменах супруга.

Фото: @achekhova @achekhova

По словам Чеховой, изначально они придумали версию развода:

"Я придумала, что наши пути пошли в разные стороны. Мы еще придумали, что он переезжает в Грузию. Однако он правда собирался туда переезжать, хотел стать шеф-поваром, но у него пошли роли и он вернулся. Я предложила версию, что он собирается в Грузию, а я вроде как не вижу себя в Грузии, и мы из-за этого решили, что наши дороги расходятся".

На самом деле конкретной причины расставания не было. Как рассказала телеведущая, они сошлись из-за возникшей страсти, но вскоре эмоции утихли:

"Мы были такие страстные: страстно любили, страстно ссорились и страстно путешествовали. Со временем эмоции, как и в любой семье, утихают. Все становится не то, и не так. На поверхность всплывают общие интересы. И все, что стало всплывать, не подходило друг к другу. Я устала быть основной тягающей силой, локомотивом".

Чехова призналась, что актер ей изменял, но она изначально была не против.

"У него не было другой семьи. У него не было другой женщины. Он просто мне иногда изменял. Я его спросила, и он мне честно ответил. Это было, когда мы расставались".