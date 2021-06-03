Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Чехова рассказала об изменах мужа

Анна Арсеньева
2 часа назад
Телеведущая Анфиса Чехова в 2017 году развелась с актером Гурамом Баблишвили. В шоу "Алена, блин!" она рассказала о причинах разрыва и изменах супруга.
Чехова рассказала об изменах мужа
Фото: @achekhova@achekhova
По словам Чеховой, изначально они придумали версию развода:
"Я придумала, что наши пути пошли в разные стороны. Мы еще придумали, что он переезжает в Грузию. Однако он правда собирался туда переезжать, хотел стать шеф-поваром, но у него пошли роли и он вернулся. Я предложила версию, что он собирается в Грузию, а я вроде как не вижу себя в Грузии, и мы из-за этого решили, что наши дороги расходятся".
На самом деле конкретной причины расставания не было. Как рассказала телеведущая, они сошлись из-за возникшей страсти, но вскоре эмоции утихли:
"Мы были такие страстные: страстно любили, страстно ссорились и страстно путешествовали. Со временем эмоции, как и в любой семье, утихают. Все становится не то, и не так. На поверхность всплывают общие интересы. И все, что стало всплывать, не подходило друг к другу. Я устала быть основной тягающей силой, локомотивом".
Чехова призналась, что актер ей изменял, но она изначально была не против.
"У него не было другой семьи. У него не было другой женщины. Он просто мне иногда изменял. Я его спросила, и он мне честно ответил. Это было, когда мы расставались".
Теперь Анфиса Чехова считает себя бракофобом. Когда дело доходит до свадьбы, она начинает сомневаться.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Чехова готова эмигрировать в США.
Звёзды,Гурам Баблишвили,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители