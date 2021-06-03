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Анфиса Чехова пережила сексуальные домогательства

Lenta.ru
49 минут назад
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что в прошлом подверглась сексуальным домогательствам со стороны продюсера телеканала «Муз-ТВ». О пережитых инцидентах она сообщила в интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой.
Анфиса Чехова пережила сексуальные домогательства
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Один раз за всю мою карьеру. Сейчас не помню его имя и фамилию, но ему икается не первый день, не первый год», — отметила она. Чехова добавила, что тогда «ощутила сложность истории», так как столкнулась с дилеммой — «надо и не соглашаться с этим, и отказывать так, чтобы не потерять работу».
По словам 43-летней Чеховой, тогда ей было 23 года и перед этим она два года искала работу, что было сложным после дефолта 1998 года. В итоге ее приняли на «Муз-ТВ». «Его только туда назначили, это был новый товарищ [на канале]. Это был женатый мужчина, продюсер на "Муз-ТВ"», — пояснила ведущая.
По словам Чеховой, он курировал некоторые программы, в том числе и ее. «Звал в баню обсудить сценарий. Постоянно хотел туда, видимо, дома жена ему мыться не давала. Он постоянно делал это завуалировано, не прямо говорил, но куда-то звал обсудить», — подчеркнула она. Ведущая пояснила, что всегда отказывала и говорила о наличии возлюбленного.
«В конечном счете он однажды пригласил к себе в кабинет. Набросился с поцелуями, завалил на диван. Резко оттолкнула его, четко сказала ему, что я не буду ничего делать. Меня уволили, фактически на следующий день», — заключила Чехова.
Звёзды,Анфиса Чехова,
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