Анфиса Чехова пережила сексуальные домогательства

По словам 43-летней Чеховой, тогда ей было 23 года и перед этим она два года искала работу, что было сложным после дефолта 1998 года. В итоге ее приняли на «Муз-ТВ». «Его только туда назначили, это был новый товарищ [на канале]. Это был женатый мужчина, продюсер на "Муз-ТВ"», — пояснила ведущая.