Белорусских впервые рассказал о трагедии с возлюбленной

Певец Тима Белорусских рассказал о трагедии, произошедшей с его бывшей возлюбленной и матерью его дочери Яной. Он дал интервью Юрию Дудю.

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22-летний исполнитель признался, что девушка выпала из окна во время вечеринки по случаю выхода его дебютного альбома. Она потянулась за телефоном и сорвалась.

"Яна выпала с седьмого этажа. Она выжила, ее увезла скорая. А за мной приехали ребята, чтобы отвезти в аэропорт. На следующий день был эфир у Малахова, и с той стороны даже не подумали, чтобы перенести съемку. Выхожу на эту передачу, умудряюсь шутить, а в голове максимально пусто", — рассказал Белорусских.

По словам певца, он не мог не поехать в тур, так как тогда не было бы денег платить за реабилитацию девушки. Яна уже два года восстанавливается после травм.

Пока Белорусских отсутствовал, за возлюбленной приглядывал его друг. В это время молодые люди влюбились друг в друга и к моменту возвращения певца уже были парой, но он не расстроился.

Артист также рассказал, что Яна в 17 лет родила ему дочь. Ему на тот момент было 16. Сейчас их ребенку уже пять лет.