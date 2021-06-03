Белорусских впервые рассказал о трагедии с возлюбленной

Певец Тима Белорусских рассказал о трагедии, произошедшей с его бывшей возлюбленной и матерью его дочери Яной. Он дал интервью Юрию Дудю.
22-летний исполнитель признался, что девушка выпала из окна во время вечеринки по случаю выхода его дебютного альбома. Она потянулась за телефоном и сорвалась.
"Яна выпала с седьмого этажа. Она выжила, ее увезла скорая. А за мной приехали ребята, чтобы отвезти в аэропорт. На следующий день был эфир у Малахова, и с той стороны даже не подумали, чтобы перенести съемку. Выхожу на эту передачу, умудряюсь шутить, а в голове максимально пусто", — рассказал Белорусских.
По словам певца, он не мог не поехать в тур, так как тогда не было бы денег платить за реабилитацию девушки. Яна уже два года восстанавливается после травм.
Пока Белорусских отсутствовал, за возлюбленной приглядывал его друг. В это время молодые люди влюбились друг в друга и к моменту возвращения певца уже были парой, но он не расстроился.
Артист также рассказал, что Яна в 17 лет родила ему дочь. Ему на тот момент было 16. Сейчас их ребенку уже пять лет.
"Когда я рассекретил дочь, со стороны, думаю, выглядело, будто я пытался разжалобить людей. Я же старался, чтобы люди как можно быстре поняли, что я тру-чел. Хочу, чтобы мне было максимально легко, чтобы не болело ничего. Дочери уже шесть лет в августе будет, ей в этом году в школу идти. Не хочу, чтобы думали, что она просто моя сестра. Это то, что приносит мне счастье", - поделился Тима Белорусских.