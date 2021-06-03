Вайкуле резко высказалась о группе «Ласковый май»

Однако Максим возразил Лайме и даже спел припев песни, пока звезда просила его прекратить это. «Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — отметила Вайкуле.