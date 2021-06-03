Вайкуле резко высказалась о группе «Ласковый май»

Песню «Мальчик на девятке» Вайкуле
назвала «какашкой» и предназначенной только для детей. Также этот хит социальных сетей певица сравнила с музыкальной группой «Ласковый май».
«„Белые розы“ — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — резко заявила знаменитость.
Однако Максим возразил Лайме и даже спел припев песни, пока звезда просила его прекратить это. «Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — отметила Вайкуле.
В конце шоу знаменитость добавила, что очень надеется на то, что родители будут включать своим детям хорошую музыку. Также Лайма посоветовала современным певцам сильно не увлекаться музыкой, чтобы не «профукать свое будущее».