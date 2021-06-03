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Лайма Вайкуле резко высказалась о группе «Ласковый май»

WomanHit.ru
3 часа назад
Латвийская певица Лайма Вайкуле стала гостьей нового выпуска шоу «Музыкалити», ведущим которого является Максим Галкин. Артистка была недовольна многими песнями, которые включал муж Аллы Пугачевой.
Вайкуле резко высказалась о группе «Ласковый май»
Фото: InstagramInstagram
Песню «Мальчик на девятке» Вайкуле назвала «какашкой» и предназначенной только для детей. Также этот хит социальных сетей певица сравнила с музыкальной группой «Ласковый май».
«„Белые розы“ — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — резко заявила знаменитость.
Однако Максим возразил Лайме и даже спел припев песни, пока звезда просила его прекратить это. «Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — отметила Вайкуле.
В конце шоу знаменитость добавила, что очень надеется на то, что родители будут включать своим детям хорошую музыку. Также Лайма посоветовала современным певцам сильно не увлекаться музыкой, чтобы не «профукать свое будущее».
Звёзды,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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